Curso Novo Olhar do Detran-MS tem 100% de aprovação

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou na última semana, mais uma edição do curso Novo Olhar em Campo Grande, com 100% de aprovação.

Como o próprio nome sugere, o Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos. O curso é gratuito, tem carga horária de 15 horas-aula e é voltado a condutores que já realizaram, pelo menos, dois cursos e três avaliações de reciclagem sem conseguir aprovação.

É o caso de Seu Valdevino Borges Rego, de 64 anos. Ele contou que foi reprovado nos cursos de reciclagem anteriores e agora acredita que conseguirá a aprovação. “Eu uso a minha carteira e agora estou parado porque não posso dirigir”, disse Seu Valdevino, que é operador de máquinas.

O gestor de Educação de Trânsito e professor do curso, Ivar Custódio, explica que o curso é diferente porque trabalha a individualidade do aluno, observando as dificuldades que ele está enfrentando e tentando criar mecanismos para que as supere e consiga a aprovação na avaliação.

“Os alunos do Novo Olhar apresentam mais dificuldade na leitura e interpretação, então nós temos que trabalhar não só o conteúdo, mas as habilidades de ler e entender”, disse o professor Ivar.

Ele lembra que esses alunos têm muita habilidade prática no trânsito e que o problema é apenas a familiaridade com "o papel e a caneta". Assim como o motorista Juvenal José da Costa, de 53 anos, que também participou do curso.

“Quando andamos nas estradas, somos melhores com placas, entendemos quando é para virar para a direita ou para a esquerda. Mas o curso de agora é diferente do que a gente aprendeu, tem primeiros socorros e outras coisas que mexem muito com a nossa cabeça”, contou Juvenal, que disse estar se esforçando, pois depende de sua profissão para sustentar sua família.

Um novo olhar do Detran-MS para os condutores

O curso Novo Olhar surgiu da sensibilidade dos gestores do Detran-MS ao constatar que alguns condutores tinham dificuldade de aprendizado no curso teórico de Reciclagem para Condutores Infratores e, consequentemente, no exame.

Oferecido desde 2016 o curso já atendeu 539 condutores infratores, sendo 58 em 2025, que ocorreram nas cidades de Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Nova Andradina. As próximas cidades com curso agendado são: Paranaíba, Naviraí, Coxim e Corumbá

Todo condutor infrator que tem a Carteira de Habilitação suspensa precisa passar por um curso de reciclagem e o exame teórico. Caso seja reprovado três vezes nesse exame, o condutor infrator é encaminhado ao programa Novo Olhar. “Nós percebemos que os condutores que reprovavam tinham dificuldade no processo de leitura, escrita, compreensão do texto e ainda o nervosismo. Nós aproximamos o instrutor, que fica perto desse aluno, trazendo conforto e humanidade no processo de avaliação”, explicou o gerente de Cursos e Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo.

O curso começou em Campo Grande, posteriormente foi para Dourados e hoje é oferecido nas regionais do Detran-MS no interior do estado.

“A partir desse projeto, a gente desenvolveu um novo olhar para esse condutor, não o vendo somente como um condutor infrator, mas com a possibilidade de resgate desses condutores, que muitas vezes dependem da CNH para trabalhar, e para que eles possam exercer sua profissão com compromisso de segurança com todos que estão no trânsito”, afirmou Emerson Tiogo.

Neste último curso do Novo Olhar, todos os condutores foram aprovados e recuperaram a Carteira Nacional de Habilitação.

