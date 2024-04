Curso para condutores infratores do Detran-MS tem 90% de aprovação

Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerrou mais um curso “Novo Olhar”, nesta última semana de março, voltado para condutores infratores que têm dificuldade de aprovação no exame teórico. Com 14 condutores infratores, o curso que durou três dias, teve 13 aprovados.

O curso Novo Olhar surgiu com a sensibilidade de constatar que alguns condutores têm dificuldade de aprendizado no curso teórico de Reciclagem para condutores infratores, e consequentemente no exame.

Todo condutor infrator, que tem a Carteira de Habilitação suspensa, precisa passar por esse curso de reciclagem e o exame teórico do curso. Caso reprove três vezes nesse exame, o condutor infrator é encaminhado ao programa Novo Olhar.

Com um curso de reciclagem mais humanizado e individualizado, o Novo Olhar busca um acolhimento do condutor infrator, levando em consideração a pluralidade dos alunos.

“Eles têm o conhecimento sobre as regras de trânsito, mas apresentam dificuldades para compreender as perguntas e identificar as informações nas alternativas. Enfim, são dificuldades de interpretação e leitura”, explica a professora Daniele Barbosa Lopes, que conseguiu a marca de 92,8% de aprovados no curso.

O programa Novo Olhar deve abrir uma nova turma em junho de 2024 em Campo Grande e passa por um estudo de viabilidade de expansão para cidades do interior do estado.