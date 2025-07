Cursos de idiomas da UEMS estão com inscrições abertas

Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do Núcleo de Ensino de Línguas (NEL), está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês e Libras, com início em 9 de agosto de 2025.

A formação é voltada para o público interno e externo, com investimento de R$ 425 por semestre — menos de R$ 2,50 por dia. Alunos, servidores e terceirizados da UEMS pagam R$ 345, mediante comprovação.