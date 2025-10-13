Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

Curso de Processamento da Carne de Peixe / Divulgação

Moradores de Miranda participaram, entre os dias 9 e 11 de outubro, de dois cursos voltados à qualificação e geração de renda nas áreas de processamento de tomate e carne de peixe. As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar-MS e apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O Curso de Processamento do Tomate ocorreu nos dias 9 e 10, na Igreja IPR da Aldeia Cachoeirinha, capacitando os participantes com técnicas de aproveitamento, conservação e transformação do alimento, com foco em alternativas sustentáveis de alimentação e renda.

Já nos dias 10 e 11 de outubro, o Curso de Processamento da Carne de Peixe foi realizado no Hotel Miranda, onde os alunos aprenderam a produzir diversos produtos derivados do pescado, como hambúrguer, croquete, pastel e risole de peixe, contribuindo para a diversificação da produção local e possibilidades de comercialização.

As ações foram organizadas pela mobilizadora Fátima Ramos, da Secretaria de Agricultura, e contaram com o apoio de parceiros locais. A Prefeitura e o Sindicato Rural agradeceram especialmente ao casal Darci e Nivaldo, que cederam o espaço do Hotel Miranda para a realização do curso.

O secretário de Agricultura, Wilson Santos, destacou o impacto da capacitação: “Fico muito satisfeito em ver o quanto as pessoas se dedicam, aprendem novas técnicas e, com isso, geram renda para suas famílias. É gratificante saber que estamos contribuindo para o crescimento da nossa comunidade por meio de cursos como esse.”

