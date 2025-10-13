Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:04

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 17:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Curso de Processamento da Carne de Peixe / Divulgação

Moradores de Miranda participaram, entre os dias 9 e 11 de outubro, de dois cursos voltados à qualificação e geração de renda nas áreas de processamento de tomate e carne de peixe. As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar-MS e apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O Curso de Processamento do Tomate ocorreu nos dias 9 e 10, na Igreja IPR da Aldeia Cachoeirinha, capacitando os participantes com técnicas de aproveitamento, conservação e transformação do alimento, com foco em alternativas sustentáveis de alimentação e renda.

Já nos dias 10 e 11 de outubro, o Curso de Processamento da Carne de Peixe foi realizado no Hotel Miranda, onde os alunos aprenderam a produzir diversos produtos derivados do pescado, como hambúrguer, croquete, pastel e risole de peixe, contribuindo para a diversificação da produção local e possibilidades de comercialização.

As ações foram organizadas pela mobilizadora Fátima Ramos, da Secretaria de Agricultura, e contaram com o apoio de parceiros locais. A Prefeitura e o Sindicato Rural agradeceram especialmente ao casal Darci e Nivaldo, que cederam o espaço do Hotel Miranda para a realização do curso.

O secretário de Agricultura, Wilson Santos, destacou o impacto da capacitação: “Fico muito satisfeito em ver o quanto as pessoas se dedicam, aprendem novas técnicas e, com isso, geram renda para suas famílias. É gratificante saber que estamos contribuindo para o crescimento da nossa comunidade por meio de cursos como esse.”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Prefeitura de Nioaque participa da missão técnica da Rota Bioceânica

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança REFIS 2025 para regularização de débitos

Serviços

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

O serviço incluiu patrolamento e retirada de entulhos

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

Publicidade

Política

Nioaque terá sua primeira mulher cacique da cidade

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Vilma Marques é a primeira mulher a assumir o cargo de liderança máxima na história das comunidades indígenas de Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo