De férias em Aquidauana, Nívea Soares surpreende fãs da Música Gospel

Nivea Soares foi vista no centro de Aquidauana / Rede sociais

A cantora gospel Nívea Soares foi uma surpresa para os fãs da música cristã na cidade de Aquidauana, na segunda-feira, dia 11. A artista, conhecida por sua voz poderosa e inspiradora, foi descoberta pelos moradores locais enquanto explorava o comércio da região.



De férias no Pantanal de Aquidauana, sem compromissos de ministrações agendados. Ela planeja aproveitar alguns dias na deslumbrante região pantaneira, desfrutando das maravilhas naturais que o local oferece.



Os fãs aquidauanenses de música cristã não perderam a oportunidade de demonstrar seu carinho e admiração pela artista.



Nívea Soares tem uma história marcante no cenário gospel brasileiro. Em 1998, ela fez parte da formação inicial do grupo Diante do Trono, ao lado de Ana Paula Valadão e André Valadão. Em 2003, a cantora decidiu trilhar sua carreira solo, conquistando fãs em todo o país com sua voz única e canções profundamente espirituais.



Esta não é a primeira vez que Nívea visita Aquidauana. Em diversas ocasiões, durante eventos da Ação Evangélica, reunindo centenas de pessoas na Avenida Pantaneta, compartilhando sua fé e música inspiradora com a comunidade local.