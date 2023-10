De folga, Bombeiro Militar salva mulher que tentou pular de ponte em Aquidauana

Rio Aquidauana / Ronald Regis

Na noite do dia 29 de setembro, por volta das 20h, uma mulher, que não teve a identidade relevada, tentou suicidar-se pulando da ponte que liga Aquidauana a Anastácio, no interior do Mato Grosso do Sul. Naquele momento, bombeiros militares que estavam de folga e foram buscar refeições próximo ao local ouviram gritos de socorro.

Ao constatar que uma pessoa estava sobre a grade de proteção da ponte e ameaçava pular, ao mesmo tempo em que gritava bastante e aparentava estar muito nervosa, o Cabo Eleandro, imediatamente, foi ao encontro da vítima.

Para não chamar a atenção da suicida, o bombeiro militar caminhou em direção à mulher ao passo que utilizava o telefone celular no ouvido como se estivesse conversando com alguém. Naquele instante, o bombeiro, subitamente, aproximou-se da mulher e a agarrou, puxando-a para o interior da ponte e colocando-a em posição de segurança.

Logo em seguida, outros bombeiros militares que estavam junto com o Cabo Eleandro ajudaram na contenção da paciente. Logo depois, a mulher foi encaminhada pela ambulância do Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana para uma unidade hospitalar para avaliação médica. Até a noite do incidente, não foi possível identificar a causa do comportamento suicidário da mulher, que se mostrava em situação de desespero e nervosismo, de acordo com o Cabo Eleandro.

O militar, que é lotado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Nova Andradina, estava em Aquidauana para auxiliar no trabalho de combate a incêndios florestais na região do Pantanal. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul apoia a Campanha Setembro Amarelo, considerado mês da prevenção ao suicídio e que visa conscientizar as pessoas sobre as formas de combater um problema de saúde pública complexo e que demanda ações de toda sociedade.