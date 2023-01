Defensoria Pública terá novos horários de expediente a partir de segunda-feira

Nas Redes Fáceis, em Campo Grande, o atendimento e agendamento seguirá de segunda a sexta-feira / Kísie Ainoã/Arquivo

Na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, o atendimento para agendamento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30. Já para atendimento nos gabinetes, de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30. Ficará reservado o restante do período e a sexta-feira para o atendimento de casos urgentes e peticionamento.

Nas Redes Fáceis, em Campo Grande, o atendimento e agendamento seguirá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No Poupatempo, em Dourados, o expediente é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, para agendamento e orientações, e de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, ficando reservado o restante do período e a sexta-feira para o atendimento de casos urgentes e peticionamento.

Os casos omissos serão dirimidos pela Defensoria Pública-Geral do Estado. O documento assinado pelo defensor público-geral do Estado em exercício, Homero Lupo Medeiros, foi republicado nesta sexta-feira (6), no DOE (Diário Oficial do Estado).