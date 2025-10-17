Defesa Civil de Corumbá emite alerta para riscos durante seca do Rio Paraguai

Aviso emitido nesta sexta-feira / Corpo de Bombeiros

De acordo com o alerta divulgado nesta semana, é fundamental redobrar a atenção, especialmente com crianças. A falsa sensação de segurança em trechos aparentemente rasos pode levar a acidentes graves, inclusive afogamentos silenciosos e rápidos.

Com a intensificação da vazante no Rio Paraguai, a Defesa Civil de Corumbá emitiu um alerta de segurança para moradores e turistas que frequentam as margens do rio durante o período de seca. Com o recuo das águas, surgem praias e bancos de areia que atraem famílias para lazer, mas que também oferecem riscos ocultos, como buracos, desníveis e correntezas inesperadas.

Principais riscos durante a vazante:

Buracos escondidos sob a areia;

Correntezas repentinas, mesmo em locais rasos;

Desníveis acentuados no fundo do rio;

Proximidade perigosa entre banhistas e embarcações;

Ilusão de segurança nas chamadas “praias de areia”.

Cuidados especiais com crianças

A Defesa Civil reforça que crianças jamais devem permanecer sozinhas às margens ou dentro do rio, mesmo que saibam nadar. O uso de coletes salva-vidas infantis é obrigatório sempre que estiverem em embarcações ou próximos à água. Além disso, o consumo de álcool por responsáveis deve ser evitado, e as crianças precisam ser orientadas a respeitar limites e não mergulhar em locais desconhecidos.

Dicas de segurança para todos os frequentadores:

Prefira locais com monitoramento de salva-vidas;

Evite entrar sozinho na água e dê preferência a se banhar em grupo;

Fuja de áreas com vegetação densa ou pedras escorregadias;

Mantenha embarcações afastadas das zonas de banho;

Em emergências, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Prevenção salva vidas

A Defesa Civil alerta que o Rio Paraguai pode apresentar comportamentos imprevisíveis, mesmo em áreas aparentemente calmas. “Afogamentos são silenciosos e acontecem em segundos. A prevenção é sempre o melhor caminho para proteger vidas”, destaca o comunicado.

