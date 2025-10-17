Defesa Civil de Corumbá emite alerta para riscos durante seca do Rio Paraguai

Órgão reforça cuidados com banhistas e embarcações
Aviso emitido nesta sexta-feira / Corpo de Bombeiros
Com a intensificação da vazante no Rio Paraguai, a Defesa Civil de Corumbá emitiu um alerta de segurança para moradores e turistas que frequentam as margens do rio durante o período de seca. Com o recuo das águas, surgem praias e bancos de areia que atraem famílias para lazer, mas que também oferecem riscos ocultos, como buracos, desníveis e correntezas inesperadas.
De acordo com o alerta divulgado nesta semana, é fundamental redobrar a atenção, especialmente com crianças. A falsa sensação de segurança em trechos aparentemente rasos pode levar a acidentes graves, inclusive afogamentos silenciosos e rápidos.
Principais riscos durante a vazante:
Cuidados especiais com crianças
A Defesa Civil reforça que crianças jamais devem permanecer sozinhas às margens ou dentro do rio, mesmo que saibam nadar. O uso de coletes salva-vidas infantis é obrigatório sempre que estiverem em embarcações ou próximos à água. Além disso, o consumo de álcool por responsáveis deve ser evitado, e as crianças precisam ser orientadas a respeitar limites e não mergulhar em locais desconhecidos.
Dicas de segurança para todos os frequentadores:
Prevenção salva vidas
A Defesa Civil alerta que o Rio Paraguai pode apresentar comportamentos imprevisíveis, mesmo em áreas aparentemente calmas. “Afogamentos são silenciosos e acontecem em segundos. A prevenção é sempre o melhor caminho para proteger vidas”, destaca o comunicado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Prefeitura destaca potencial logístico do município e se prepara para oportunidades econômicas com nova ligação internacional
Renda
Projeto da Secretaria de Saúde incentiva alimentação consciente
Geral
As vítimas tiveram fraturas e foram levadas ao Pronto-Socorro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS