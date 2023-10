Defesa Civil envia equipe a Bataguassu para avaliar os estragos causados pelo vendaval

Estragos foram causados pela chuva / Divulgação

Após os estragos e prejuízos causados por um vendaval na cidade de Bataguassu na tarde de domingo (1°), a Defesa Civil Estadual envia uma equipe até a cidade para fazer um levantamento, avaliar os danos e ajudar no que for possível.

O órgão estadual já estava desde ontem monitorando e acompanhado a situação em Bataguassu e recebeu nesta manhã (2) um ofício da prefeitura municipal pedindo a ajuda e colaboração, por isso está designando uma equipe ao local.

"Lamento o ocorrido em Bataguassu e quero prestar minha solidariedade aos bataguassuenses. O Governo do Estado já determinou o total apoio da Defesa Civil para assistência aos moradores afetados. Uma equipe da Defesa Civil já está em deslocamento para fazer levantamentos e dar todo o suporte necessário, para que juntos possamos atender o quanto as famílias e diminuir os impactos dessa chuva", afirmou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

No domingo à tarde o vendaval na cidade danificou estruturas, derrubou barracões e teve casas destelhadas em função da velocidade dos ventos. Os moradores também registraram queda de granizo e falta de energia em vários bairros da cidade. A princípio os danos são apenas materiais, sem qualquer vítima ferida.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS) a semana começa com previsão de altas temperaturas no Estado, com possibilidade de pancadas de chuva em várias cidades, não estando descartadas tempestades com raios, ventos fortes e até queda de granizo.

Este cenário ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade, junto com o deslocamento de uma frente fria oceânica e área de baixa pressão atmosférica, que favorece este momento de instabilidade, principalmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do Estado.