Delegacia de Dois Irmãos do Buriti inaugura nova Sala Lilás

Sala Lilás / Divulgação

Dois Irmãos do Buriti inaugurou nesta quinta-feira, 7, a nova Sala Lilás. Esta já é a décima somente em 2023 e 35ª em Mato Grosso do Sul.

O espaço reforça a batalha contínua pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência. A inauguração contou com a presença do Delegado-Geral de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, que ressaltou o comprometimento das autoridades policiais com a população.

“As pessoas procuram a delegacia de polícia, quando elas têm uma necessidade, quando elas estão fragilizadas e a fragilidade vem de qualquer situação, mas as que nós nos deparamos aqui na delegacia, são fragilidades extremas, porque são mulheres e crianças vítimas dos mais diversos crimes. A Sala Lilás é um colo que nossa Instituição procura dar para cada mulher, criança e adolescente que se encontra fragilizada, evitando o máximo possível que ela seja revitimizada”.

Para o Delegado Titular da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, Dalmar Carlos Oliveira Filho, este é um momento muito especial. “É um marco muito importante para a cidade e para a sociedade sul-mato-grossense, um estado que é pioneiro no enfrentamento à violência doméstica familiar”, comentou.

Além do Delegado-Geral e do Delegado Titular Dois Irmãos, participaram da solenidade, o Secretário Executivo de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul – Coronel Wagner Ferreira da Silva, Fabiano Góes Nagata – Coordenador do Departamento de Polícia do Interior, a Assessora de Projetos – Delegada Christiane Grossi, o Delegado Regional de Aquidauana – Amylcar Eduardo Paracatu Romero, o Prefeito- Waldemir de Souza Volk (Japão), o Vice-Prefeito – Eder Aguiar.

As salas liláses oferecem um ambiente confortável e confidencial para que as vítimas se expressem e recebam apoio psicológico, jurídico e assistencial. Além disso, esses locais permitem que as denúncias sejam feitas de maneira mais segura, favorecendo a coleta de provas e o encaminhamento das questões.

Até o momento já foram criadas salas lilases nos seguintes municípios: Ribas do Rio Pardo; Rio Negro; Água Clara; Amambai; Caarapó; Bonito; Terenos; Maracaju; Nova Alvorada do Sul; Deodápolis; Glória de Dourados; Costa Rica; Angélica; Ladário; Camapuã; Eldorado; Iguatemi; Bandeirantes; Sonora; Chapadão do Sul; Miranda; Porto Murtinho; Anaurilândia; Anastácio; Paranhos; Selvíria; Sidrolândia; Brasilândia; São Gabriel do Oeste; Ivinhema; Itaporã, Jateí, Batayporã, Guia Lopes da Laguna e Dois irmãos do Buriti.

A inauguração da Sala Lilás em Dois irmãos do Buriti é mais um passo significativo em direção a um Mato Grosso do Sul mais seguro e justo para todos, independentemente de gênero ou idade.