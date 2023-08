Deputado indica Patrulha Rural para aumentar segurança em Camapuã

Divulgação

Em atenção à demanda dos produtores rurais de Camapuã, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) apresentou indicação à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para implantação da Patrulha Rural da Polícia Militar. A solicitação foi encaminhada ao gabinete do parlamentar através do vereador Jerson Júnior.

Na justificativa da indicação, o parlamentar ressalta a extensão territorial do município, que conta com o distrito da “Pontinha do Cocho” a 60km da cidade. “O patrulhamento vai contribuir para coibir os diversos crimes que vem acontecendo na região, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos”, defende João César Mattogrosso.

O Patrulhamento Rural foi lançado no ano passado e até abril 2,6 mil propriedades rurais de Mato Grosso do Sul se cadastraram para receber o monitoramento da Polícia Militar. A iniciativa faz parte do programa “Campo Mais Seguro”, lançado pelo Governo do Estado em março de 2022, na sede do Sistema Famasul. O objetivo é monitorar e garantir a segurança nas áreas rurais, com auxílio de tecnologia de georreferenciamento.

