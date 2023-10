Desafios da gestão pública é tema de encontro entre trainees do Governo de MS

Alvaro Rezende

Trainnes recém alocados em órgãos públicos vinculados ao Governo de Mato Grosso do Sul e outros entes no Estado se encontram nesta quinta (26) e sexta-feira (27) para discutir questões relacionadas a gestão pública e oportunidades de autodesenvolvimento.

O evento é promovido pela Vetor Brasil - Instituto Gesto, que promove o programa TGP (Trainee de Gestão Pública) em parceria com o Governo do Estado desde 2015. Nestes oito anos, já passaram pela gestão estadual, 82 trainees do programa, em 20 órgãos.

Realizado presencialmente em Campo Grande, o encontro conta com 29 trainees em espaço onde podem conectar-se uns aos outros, desenvolvendo relações que propiciem em um determinado momento alçar posições estratégicas na gestão pública.

Na sexta, o superintendente de Gestão Estratégica da Segov (Secretaria de Estado de Governo). Thaner Castro Nogueira, vai compartilhar com os trainnes vivência e desafios no dia a dia da gestão pública com a palestra 'Trajetórias do setor público'.