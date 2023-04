Desembargador é homenageado no Tribunal de Ética da OAB/MS

Divulgação

Na tarde de ontem, 14, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva recebeu do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS uma Moção de Agradecimento, pelos serviços prestados como conselheiro do TED e por sua atuação como Corregedor-Geral de Justiça do TJMS.

O magistrado agradeceu o reconhecimento e destacou a participação da OAB/MS no Conselho Federal.

“É uma honra receber essa homenagem. Recebam também as minhas homenagens e, acima de tudo, o meu respeito. É uma alegria saber nesses últimos anos a grande importância da OAB/MS no Conselho Federal e ver que a participação efetiva ocorre graças à liderança”.

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, relembrou a trajetória do desembargador, que ingressou na magistratura de segundo grau pelo quinto constitucional. “Quando eu digo que é merecidíssima a homenagem ao desembargador, não digo por uma saudação protocolar: como presidente da OAB acompanhei o brilhante trabalho do Des. Luiz Tadeu na Corregedoria-Geral de Justiça”.

Estiveram presentes também a Vice-Presidente Camila Bastos, a Secretária-Geral Adjunta Janine Delgado, o Presidente do TED Ruy Luiz Falcão, a Vice-Presidente Claudia Paniago, o Secretário-Geral Alfeu Coelho, o Secretário-Geral Adjunto Rodrigo Presa Paz, a Vice-Presidente da CAAMS Marta do Carmo Taques, a Secretária-Geral Adjunta Janaína Pouso, o Diretor-Tesoureiro da ESA/MS Abner Jaques.