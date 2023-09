Desfile cívico marca comemoração de 7 de Setembro em Aquidauana

Projeto Bombeiros do Amanhã / Fotos: Rhobson Lima/O Pantaneiro

O desfile cívico do Dia da Independência em Aquidauana reúne diversos moradores para acompanhar a tradição à Pátria. O desfile começou na Rua 7 de Setembro, Centro da Cidade.

O evento começou por volta das 7h30 com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Estado e da cidade, na Praça dos Estudantes e, logo, reuniu milhares de pessoas que foram acompanhar as apresentações.

Segundo a prefeitura, no total, 17 instituições militares, civis e escolares participaram do desfile, além de alunos e bandas das redes estadual e municipal de Aquidauana e Anastácio e as crianças dos projetos sociais da prefeitura.