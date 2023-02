Desfile da escola de samba mirim segue com inscrições abertas

Modelo de uma das escolas / Divulgação

Continuam abertas as inscrições para participação no desfile carnavalesco do ‘Projeto Corumbá do Amanhã – Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim’. Pode se inscrever qualquer criança matriculada na Rede Municipal de Ensino (REME) dentro da faixa etária prevista para cada fantasia.

A inscrição pode ser feita diretamente nas escolas da REME de Corumbá, que atendem das 07h às 11h e das 13h às 17h. Nas escolas de tempo integral o atendimento vai até 16 horas.



Também é realizada pela internet por meio de preenchimento de formulário. Os croquis de todas as fantasias, por cada escola, podem ser conferidos clicando no link, ao final do texto, denominado Fantasias da Escola Mirim.