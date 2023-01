Detran alerta sobre prazos de renovação das CNHs em MS

Ilustrativa

Com o retorno à normalidade das atividades do setor público, após o período de pico da covid-19, prazos oficiais para muitas obrigações também foram retomados, como é o caso do período para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que retornou aos usuais 30 dias - durante a pico da pandemia o período foi de oito meses.

Em Mato Grosso do Sul esse prazo de 30 dias está em vigor desde 2022, situação que faz o Detran sul-mato-grossense alertar os cidadãos sobre os prazos locais, diante da divulgação nacional de outras datas, referentes a outros estados, e que podem gerar dúvida nos condutores do Estado sobre o período correto.

"Desde 2022 o prazo normal já voltou, e ser pego com a carteira vencida é um problema", destaca o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. Atualmente, conduzir veículo com a habilitação vencida rende multa de R$ 293,47 e punição de sete pontos na CNH. "A pessoa precisa urgentemente procurar o Detran e se regularizar", frisa.

Por isso, é importante que os condutores de veículos se atentem ao vencimentos de suas habilitações e busque renová-los antes dos 30 dias, para evitar transtornos posteriores e não conduzir automóveis e motocicletas irregularmente.

"Muitas vezes o condutor está com a habilitação irregular pois não sabe que a carteira dele está vencida. Hoje temos um saldo de 20% de habilitações vencidas em Mato Grosso do Sul, número que consideramos pequeno se comparado a outros estados. Pedimos que os condutores se regularizem", conclui Rudel.

As ampliações de prazos foram realizadas para mitigar os prejuízos causados pela suspensão do atendimento presencial no Detran, como forma de resguardar funcionários e demais cidadãos que procuram o órgão de se contaminar com o vírus da covid-19.

A renovação pode ser feita digitalmente, no site do Detran, ou mesmo pelo aplicativo do órgão em Mato Grosso do Sul. O portal de serviços do Detran pode ser acessado pelo endereço www.meudetran.ms.gov.br, onde constam todos os serviços do departamento.

Já o app pode ser baixado em www.detran.ms.gov.br/baixe-nosso-aplicativo, ou diretamente nas lojas da Apple Store e Play Store.