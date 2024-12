Detran conclui reforma de quase metade das agências do Estado em 2024

Divulgação assessoria

Em 2024 o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) concluiu a reforma de quase metade das 94 agências existentes em todo Estado, atingindo a marca de 43% de unidades reformadas.

A maioria delas, nunca havia passado por reforma estrutural em décadas, e todo planejamento, acompanhamento, execução e entrega foi coordenado pela Diretoria de Engenharia (Direng).

As obras de reforma das agências do Detran-MS começaram a ser executadas em 2020, já no contexto da gestão municipalista e mais presente no interior.

De lá pra cá, foram 41 obras entregues para a população e para os servidores com atualização das instalações elétricas, adequação de acessibilidade, pintura, troca de pisos, louças, instalação hidráulica e atualização da comunicação visual desses espaços. Além disso, foram realizadas melhorias nos pátios de apreensão.

No combo da reforma, sete agências foram ampliadas e receberam pátio para realização de vistoria veicular. São elas: Costa Rica, Anastácio, Guia Lopes, Camapuã, Miranda, Eldorado e Rio Brilhante.

A Agência de Anastácio foi reinaugurada em julho pelo governador Eduardo Riedel. Ele descerrou a placa e fez questão de entrar na Agência, conversou com servidores e observou o funcionamento dos sistemas. Na oportunidade o governador elogiou as mudanças e avanços tecnológicos que ampliam os serviços e oferecem facilidades para a população.

Servidor da agência (Anastácio) há uma década, o gerente Fabiano Aparecido do Nascimento disse que a reforma melhora não só o ambiente para a população, mas reflete na atuação dos servidores.

“Hoje os nossos colaboradores têm um lugar agradável para trabalhar e acomodar melhor os nossos contribuintes, hoje temos móveis novos, aparelhos de ar condicionado novos, banheiro adequado, sem contar as ferramentas e o suporte que oferece mais agilidade e comodidade para nossos clientes”.

Sinalização viária

Ao longo de 2024 o Detran-MS sinalizou mais de 700 km em perímetros urbanos, ampliando a segurança das vias e de proteção à vida.

Além disso, foram implementados equipamentos eletrônicos e medidores de velocidade em rodovias estaduais e em locais estratégicos dos municípios de Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas.

Planejamento

As entregas devem continuar ao longo do próximo ano, tendo em vista que existem reformas acontecendo, e outras previstas para serem iniciadas.

Para o primeiro semestre de 2025, está prevista a entrega das agências de Angélica e Três Lagoas que estão com obras de reforma em andamento. Com essas entregas, o número de melhorias realizadas será de 43 agências.

Já no planejamento estratégico para o próximo ano, estão em andamento os processos para reforma de outras 10 agências e o recapeamento das pistas de exames de Dourados e Campo Grande. Além disso, está em fase de contratação, cerca de nove projetos específicos para a sede do Detran na Capital.

Também existem processos de sinalização viária em andamento para 14 municípios. São eles: Bonito, Projeto Amigos do Parque e Sede em Campo Grande, Coxim, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Jateí, Miranda, Nioaque, Rio Verde de MT, e Sidrolândia.

Nova diretoria

A Diretoria de Engenharia (Direng) tem um papel fundamental na gestão da infraestrutura de trânsito do Detran-MS. Ela foi criada no novo organograma da estrutura básica do Detran-MS, publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial de 14 de novembro de 2023.

“É uma grata satisfação integrar o time Detran-MS, liderado pelo Rudel Trindade, e ter a certeza que essas entregas fazem a diferença, tanto para o servidor que tem um ambiente agradável para desempenhar suas funções, quanto para o cidadão que busca atendimento nas agências. Melhorar a experiência do cidadão com o serviço público é uma determinação do nosso Governador, Eduardo Riedel e temos buscado isso todos os dias”, afirma a diretora da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura, Maria Moura.

No organograma do Detran-MS a Direng é responsável por diversas atividades relacionadas à infraestrutura de trânsito, como planejamento e projetos de infraestrutura viária; análise e solução de problemas técnicos; fiscalização e controle de obras; manutenção e conservação da infraestrutura existente; além da elaboração de estudos de impacto para a segurança no trânsito.