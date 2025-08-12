Detran de MS cria equipe de patrulheiros motociclistas

Unidade é especializada e voltada para reforçar a segurança viária nas vias públicas do Estado
fiscalizacao motos foto rachid waqued
Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma ferramenta de apoio à segurança viária: o Grupamento de Motociclistas Patrulheiros do Detran-MS (GMP Detran-MS), uma unidade especializada voltada para reforçar a segurança viária nas vias públicas do Estado.
A agilidade de locomoção vai auxiliar no motopatrulhamento, na escolta de autoridades, no apoio a eventos e na resposta rápida a ocorrências, tanto em vias urbanas quanto em rodovias.
O grupamento vai desempenhar ações de fiscalização, prevenção de sinistros e apoio a campanhas de educação para o trânsito, contribuindo para salvar vidas e manter a ordem nas vias do Estado.
Nesta primeira etapa de implementação, o grupamento conta com quatro motos da marca Tiger, de 900 cc.
Segundo o gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Segurança Viária, o Detran-MS vem, a cada dia, investindo mais na segurança viária e, consequentemente, auxiliando a preservar e salvar vidas dos cidadãos de Mato Grosso do Sul.
“Com os investimentos, começaram a aparecer demandas na área de trânsito e chegavam solicitações de apoio a grandes eventos no Estado, como corridas em Campo Grande, Dourados e Bonito, por exemplo; solicitações de escolta de autoridades e até mesmo agendas do governador e do vice-governador.
Além disso, as motos vão auxiliar em uma ronda mais assertiva no projeto Amigos do Parque, onde as motos farão um patrulhamento mais ágil e uma resposta muito mais rápida para a sociedade.”
O patrulhamento motorizado também vai proporcionar maior agilidade na prevenção de acidentes e até mesmo nas operações de Lei Seca, inibindo motociclistas que, por vezes, tentam fugir da fiscalização.
Todos os patrulheiros realizaram um treinamento especializado com o motopatrulhamento da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande no mês de maio de 2025. Além disso, o treinamento é contínuo e constante, para que os agentes estejam preparados para qualquer missão.
