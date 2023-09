Detran é parceiro da Semana da Bicicleta em Campo Grande

Bruno Rezende/Arquivo

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o Detran-MS será parceiro de diversas ações realizadas em todo Estado, entre elas a Semana da Bicicleta de Campo Grande, promovida por órgãos e entidades governamentais em parceria com instituições da sociedade civil organizada.

Serão realizados diversos eventos com o objetivo de estimular a reflexão sobre a dependência do uso do automóvel e as consequências do hábito para o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades. “Ações como estas nos fazem repensar nosso comportamento no trânsito, nossas escolhas de mobilidade”, comenta a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Durante a programação, a Semana da Bicicleta realizará circuitos como o Passeio Ciclístico Feminino Fancy Women Bike Ride; lançamento da Campanha para implantação de paraciclos; entre outros.

Na quarta-feira (20), o Desafio Intermodal, organizado pelo Coletivo Bici Nos Planos terá a participação da diretora de Educação de Trânsito. Os participantes irão percorrer um percurso, cada um com uma forma de deslocamento, como pedestre, ciclistas, motociclistas, entre outros. “Esse desafio é importante para que possamos entender as diferentes formas de deslocamento e o que a cidade oferece em termos de mobilidade, para cada participante”, explica Andrea Moringo, que participara do desafio como corredora.

A Semana da Bicicleta é promovida pelos seguintes órgãos e entidades governamentais e instituições da sociedade civil organizada: GT Cicloviário, composto pela Planurb, Agência Municipal de Trânsito (Agetran), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coletivo Bici Nos Planos CG, Bike Anjo Campo Grande, com a colaboração da Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMU).

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA BICICLETA

(16-23 de setembro)

EVENTO: Em duas rodas, eu escolho a segurança

Organização: DETRAN

Data: 16 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Parque Jacques da Luz – Rua Barreiras, s/n – Bairro Moreninhas

Horário: das 8h às 17h

EVENTO: Passeio Ciclístico Fancy Women Bike Ride

Organização: mulheres independentes

Data: 17 de setembro de 2023 (domingo)

Local: Parque dos Poderes – Av. do Poeta com a Rua Gardênia

Horário: 9h

+info: @fwbr_cg

LANÇAMENTO: Campanha para implantação de paraciclos

Organização: GT Cicloviário

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: sede da Planurb

Horário: 8h30

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Semana Mundial Sem Carro e a Bicicleta como alternativa para a mobilidade urbana

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: Câmara Municipal de Campo Grande

Horário: 19h

+info: https://forms.gle/hiJNpVavmGu1ocng7

ABERTURA: Semana Nacional de Trânsito

Organização: Detran-MS

Data: 18 de setembro de 2023 (segunda-feira)

Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Horário: 19h

AÇÃO EDUCATIVA para a segurança do ciclista

Organização: GT Cicloviário & Bike Anjo Campão

Data: 19 de setembro de 2023 (terça-feira)

Local: Nas ruas de Campo Grande

Horário: das 17h às 19h

EVENTO: Desafio Intermodal

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 20 de setembro de 2023 (quarta-feira)

Local: Saída da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e chegada no SESC Cultura

Horário: das 16h às 19h

+info: @bicinosplanos.cg

SESSÃO DE CINEMA: Cine SESC – filmes: Afuá – Cidade das Bicicletas e Elo Perdido – O Brasil que pedala

Organização: GT Cicloviário, SESC Cultura e Coletivo Bici Nos Planos

Data: 20 de setembro de 2023 (quarta-feira)

Local: SESC Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Horário: 19h

+info: @sescculturams

OFICINA PARTICIPATIVA - “A mobilidade urbana por bicicleta em Campo Grande”

Organização: GT Cicloviário

Data: 21 de setembro de 2023 (quinta-feira)

Local: auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jd. Paulista (sede da Planurb)

Horário: das 18h às 20h

+info: @planurb.cg

EVENTO: Bicicletada do Dia Mundial Sem Carro

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 22 de setembro de 2023 (sexta-feira)

Local: do Relógio Central (Av. Afonso Pena com Calógeras) até a Esplanada Ferroviária

Horário: 18h30

+info: @bicicletadacg

EVENTO: Bici Fórum

Organização: Coletivo Bici Nos Planos

Data: 23 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – Av. Calógeras, 3000

Horário: das 13h às 19h

+info: https://bicinosplanoscg.com.br/bici-forum-campo-grande-2023

EXPOSIÇÃO: Concurso Cultural – Minha cidade sem carros

Organização: GT Cicloviário

Data: 23 de setembro de 2023 (sábado)

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul – Av. Calógeras, 3000

Horário: das 13h às 19h