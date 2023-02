Detran inicia Operação Carnaval nas rodovias de MS nesta sexta-feira

Os agentes de fiscalização do Detran-MS estarão presentes também em municípios que recebem grande número de turistas / Divulgação

Equipes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizam a partir de hoje (17), a Operação Carnaval.

Em alguns municípios o trabalho será feito com a participação de integrantes das agências locais de trânsito e Polícia Militar.

Segundo Ruben Ajala, chefe de Fiscalização do Detran-MS, os agentes estarão distribuídos em vários pontos das rodovias estaduais.

Em algumas regiões as ações serão desenvolvidas em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

“O objetivo das nossas equipes é realizar ações preventivas nos locais com maior incidência de acidentes, e fazer o patrulhamento ostensivo para inibir crimes relacionados com o trânsito”, afirmou Ajala.

Os agentes de fiscalização do Detran-MS estarão presentes também em municípios que recebem grande número de turistas no período de Carnaval, como Bonito, Bodoquena, Jardim e Aquidauana.

“Estaremos realizando ações preventivas nas rodovias MS-450 (Estrada Parque de Aquidauana) e também nas rodovias MS-382 e MS-178 (rodovias no entorno de Bonito que fazem ligação com Bodoquena, Miranda e Jardim)”, explicou o chefe de Fiscalização do Detran.

O Detran-MS estará atuando também, em conjunto com os órgãos de segurança pública estaduais e municipais de Campo Grande e Dourados, para coibir as infrações e abusos no trânsito.

Segundo Ajala, o foco da Operação Carnaval é a educação e fiscalização no trânsito, principalmente quanto a conduta de risco dos motoristas, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, excesso de velocidade e uso do celular ao dirigir.

“A nossa orientação é para que as pessoas, ao assumirem a condução do veículo nesse Carnaval e pegarem a estrada para viajar, se atentem à legislação de trânsito, às sinalizações e as velocidades que estão regulamentadas nas rodovias”.