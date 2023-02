Detran-MS convoca 750 inscritos para mutirão da CNH Social

Detran-MS / Reprodução/Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizará amanhã (4), o mutirão do Programa CNH Social para 750 inscritos de Campo Grande. Desse total, 733 são inscritos pela ampla concorrência e 17 pelas vagas destinadas à PCD (pessoa com deficiência).

A ação será realizada das 8h às 16h na Agência Geraldo Garcia, localizada no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, n° 1380, no centro.

Para agilizar o processo e evitar a formação de filas, a Diretoria de Educação de Trânsito pede que os candidatos se organizem para comparecer no horário agendado. A previsão é de que sejam atendidos 50 inscritos a cada 30 minutos.

Os futuros condutores deverão apresentar documento de identificação com foto para abertura do processo da primeira CNH. Na sequência, haverá captura de imagem, cadastro de biometria e agendamento da avaliação psicológica.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, destaca que além do caráter social, o programa CNH Social abre novas perspectivas de trabalho para os beneficiários e melhora as condições de segurança no trânsito.