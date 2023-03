Detran-MS inicia obras de tapa buracos e vai licitar recape na pista de exames

Período de chuvas intensas aumentou buracos na pista de exames / (Foto: Divulgação)

A equipe de engenharia do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) iniciou nesta segunda-feira (20) ações emergenciais para cobrir que buracos se abriram, em decorrência das chuvas, nas pistas de aplicação de aulas e testes no Detran Sede na Capital.

A medida emergencial será a operação tapa buracos, que ainda assim, requer tempo firme para execução. Pela manhã foram feitas marcações nos espaços, explica a chefe da Engenharia, Manutenção e Infraestrutura, arquiteta Maria Moura.

“Temos urgência em sanar o problema de imediato. Em paralelo a isso vamos fazer um levantamento para fazer todo o recapeamento da área, semelhante ao que fizemos ali no outro espaço, que deu um resultado muito bom. Feito isso, a gente consegue montar esse processo de licitação para fazer um trabalho em definitivo”.

Mato Grosso do Sul tem registrado chuvas acima da média histórica. No período de 1° de janeiro a 15 de março, a chuva em Campo Grande atingiu 708,6 mm, enquanto o acumulado de chuva dos três primeiros meses completos de 2022 atingiu 492,6 mm. Só nos 15 primeiros dias de março, já choveu 89% do esperado para o mês todo conforme balanço divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).