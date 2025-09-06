Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 08:33

Detran-MS intensifica operações e flagra veículo dublê em Aquidauana

Também foram identificados 67 motoristas dirigindo sem CNH

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 08:01

Comunicação Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou, em agosto, 12 operações da Lei Seca, além de patrulhamentos de rotina em cidades e rodovias do Estado.

As ações resultaram em 5.349 veículos abordados e 4.880 testes do bafômetro aplicados, com duas prisões em flagrante. Também foram identificados 67 motoristas dirigindo sem CNH.

Um dos casos de destaque ocorreu em Aquidauana, no dia 4 de agosto. Durante patrulhamento, as equipes receberam a informação sobre um veículo dublê circulando na cidade. Com apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar, o carro foi abordado e a suspeita confirmada: tratava-se de um clone. O condutor, que possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia — entre elas por tráfico, estelionato e violência doméstica — foi preso e encaminhado à Delegacia de Anastácio, junto ao veículo.

Em Naviraí, os agentes localizaram uma caminhonete Toyota Hilux com restrição judicial por dívida superior a R$ 59 mil. O motorista tentou fugir, mas abandonou o veículo em uma propriedade rural e conseguiu escapar a pé. A caminhonete foi apreendida e levada ao pátio do Ciretran.

Já em Dourados, um Honda Fit foi abordado durante fiscalização. O veículo acumulava quase R$ 98 mil em débitos, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito. O caso expõe uma prática comum: proprietários que vendem seus carros sem realizar a transferência, o que dificulta a responsabilização legal dos novos condutores.

