Detran-MS promove leilão online de veículos com lances a partir de R$ 987

Detran realiza leilão em MS / Ilustrativa

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está promovendo leilão virtual de veículos para com 10 carros e 52 motocicletas.

No valor de R$ 987, o menor lance inicial é de uma motocicleta JTA/Suzuki EN125 YES na cor azul, ano/modelo 2008/2008. O lote de maior valor é referente a um carro Fiat Uno Way 1.0 na cor preta ano/modelo 2012/2012, que tem lance inicial de R$ 7.649,00.

Entre os lotes também está um Audi/A3 1.8T, na cor preta, ano modelo 2004/2004 com lance inicial de R$ 6.043,00, além de uma moto Honda/CG 160 Fan 2021/2021 na cor preta, com lances a partir de R$ 3.542,00.

O leilão está ativo no site da leiloeira oficial Conceição Maria Fixer (www.mariafixerleiloes.com.br) e recebe lances até às 15 horas (horário de Brasília) do dia 10 de fevereiro.

Os veículos poderão ser avaliados presencialmente nos dias 8 e 9 de fevereiro, quando os lotes estarão disponíveis para visitação no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, n° 16, Jardim Santa Felicidade (região das Moreninhas), em Campo Grande.