Detran-MS tem leilão de veículos para circulação até 15 de abril

Detran realiza leilão em MS / Ilustrativa

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu três leilões de veículos apreendidos nos pátios do órgão.

Os leilões são divididos em veículos que podem circular novamente nas vias, sucatas e inservíveis. Os lances podem ocorrer até 15 de abril pelo portal www.ceciliadelzeirleiloes.com.br, em que estão listados os valores de cada lote, assim como as fotos.

Entre os destaques, um Hyundai Tucson GLS, ano 2008/2009, com lance inicial 8.446,00; uma Saveiro 1.6, com lance inicial de 7.237; e uma moto CB600 Hornet, ano 2010, com lance inicial de 8.247. No total são 80 lotes de veículos que poderão circular, sendo 73 motocicletas e sete automóveis.

Os interessados também podem visitar pessoalmente os lotes, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024, no Pátio da Autotran, localizado na avenida Gerval Bernardinho de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, das 08h às 11h e das 13h30 a 16h30.

Sucata aproveitável e inservíveis

No mesmo portal também é possível verificar os leilões de sucata aproveitável e de inservíveis lançados na segunda-feira (1º). O leilão de sucata aproveitável oferta 166 lotes de veículos, sendo 158 motocicletas e oito automóveis. Já o leilão de inservíveis tem um lote único, sendo 95 motocicletas e cinco automóveis, com pesagem estimada em 13.050 kg de material ferroso.

Os editais dos leilões estão disponíveis no Portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira, entre as páginas 263 e 284. Clique aqui para acessar.