Detranzinho já atendeu mais de 3 mil alunos de 41 escolas da Capital neste ano

Rodrigo Maia

De abril a julho de 2023 o Detranzinho – Cidade Escola de Trânsito, mini cidade construída dentro da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), já recebeu 41 escolas e 3.419 estudantes de escolas públicas e privadas de Campo Grande.

A Cidade Escola promove educação e ensino para o trânsito por meio de atividades em sala e city tour pela mini cidade, onde as crianças aprendem noções básicas de trânsito com profissionais capacitados.

Detranzinho recebe crianças de escolas públicas e privadas

A coordenadora do Detranzinho, Edna Maria de Souza explica as visitas “são duas turmas por dia, uma no período matutino e outra no período vespertino. Em média, a visita dura duas horas e meia e o planejamento para receber cada escola é baseado em um questionário que é respondido, contando a realidade do local que a escola fica”.

No dia 01 de cada mês são abertas as inscrições para o mês subsequente. O Detran-MS disponibiliza lanche e deslocamento das crianças da instituição de ensino até a Cidade Escola de Trânsito. Em parceria com a Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) os estagiários de pedagogia recebem capacitação para desenvolver atividades lúdicas com as crianças, criando assim brincadeiras e jogos.

Por ano, o Detranzinho atende em média de 10 mil alunos da rede pública e privada. As escolas interessadas em participar do programa, devem entrar em contato com o Detran-MS pelo telefone (67) 3368-0198 / 3368-0199 / 3368-0180 ou ainda elo e-mail: detranzinho@detran.ms.gov.br para tentar uma vaga na lista de espera.

O Detranzinho – Cidade Escola de Trânsito, foi instituída e a Cidade Escola inaugurada em Setembro de 1998, as atividades no local, começaram em 10 de maio de 1999.