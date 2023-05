Dia 31 haverá discussão sobre a ferrovia Malha Oeste em Sidrolândia

As três audiências públicas estão marcadas para 31 de maio, em Sidrolândia, 1º de junho em Maracaju e, em 2 de junho, Ponta Porã. / Divulgação/ Assessoria

Dia 31 de maio, a partir das 18h haverá discussão em audiência sobre a inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã, nos estudos sobre a relicitação da Malha Oeste em Sidrolândia. O encontro será no Sindicato Rural.

Conforme o Sidrolândia News, as reuniões serão em Maracaju e Ponta Porã, ambas promovidas pelo deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

As três audiências públicas estão marcadas para 31 de maio, em Sidrolândia, 1º de junho em Maracaju e, em 2 de junho, Ponta Porã.

Estudos da ANTT

Assim que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) apresentou os estudos para a nova concessão, o deputado demonstrou preocupação quanto à exclusão do ramal. A princípio, o ramal a ser relicitado é o que liga Corumbá (MS) a Mairinque (SP).

Pedrossian Neto já levou o assunto e o pleito ao conhecimento dos diretores da ANTT, nas ocasiões em que foram feitas audiências em Campo Grande e em Brasília. “Eles [ANTT] estão falando que, em 2035, seriam 200 mil toneladas [de produção a serem transportadas]. Mas o volume de grãos na safra de 2022, só de soja, foi de 13 milhões de toneladas”, cita o deputado.

Além disso, Maracaju é o centro de produção de soja de MS, dado que é importante para a defesa do ramal Campo Grande/Ponta Porã. “Faz mais sentido quem está em Maracaju, que é o centro produtor de soja de Mato Grosso do Sul, ir de caminhão até Mairinque, ao invés de usar a ferrovia?”, questiona o parlamentar.

Pedrossian Neto insiste que o estudo de demanda seja reaberto, para incluir o real cenário de produção de MS e, desta forma, verificar a viabilidade da inclusão do ramal no projeto de relicitação, por parte da ANTT.

Esse e outros pontos da nova concessão serão discutidos nas três audiências em Sidrolândia, Maracaju e Ponta Porã.

Por entender que a decisão de agora afetará o futuro do desenvolvimento do Estado, sobretudo destes municípios, o deputado convida os moradores para participarem das reuniões públicas.