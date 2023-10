Dia do Médico marca dedicação destes profissionais à Aquidauana

Ministério da Saúde

No Brasil, no dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, data na qual também é celebrado o Dia de São Lucas, o Evangelista (autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos Apóstolos). Os que escolhem a medicina, dedicam a sua história para o bem comum: a vida.

Os médicos e médicas são os profissionais responsáveis pela promoção da saúde da população, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. São anos de estudos e trabalhos voltados ao compromisso com o bem-estar.

A data dessa homenagem varia ao redor do mundo: Argentina, Uruguai, Cuba e Paraguai celebram o Dia Internacional del Médico em 3 de dezembro. No Canadá, o Doctors’ Day é em 1º de março. Nos Estados Unidos, 30 de março.

Importante lembrar que além da grande responsabilidade que a profissão exige, os médicos enfrentam muitas dificuldades todos os dias, como a falta de recursos e de estrutura em muitos hospitais do Brasil. Em Aquidauana, muitos desses profissionais marcaram a história da cidade, com sua dedicação à saúde.

O médico aquidauanense, Elton Vieira, de 44 anos, especialista em saúde indígena e atuante na Secretaria de Saúde Indígena de Aquidauana (Sesai), desde 2019, que atualmente é do Ministério da Saúde pelo programa Mais Médicos, cedido ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei MS), conta que trabalhar na área da saúde é um desafio diário, sobretudo no que diz respeito a saúde indígena.

“Pois temos muitas dificuldades em nossa logística e em tudo que se refere a promoção em saúde indígena, tema esse que deve ser tratado separadamente da saúde municipal, devido as diversas peculiaridades que a saúde indígena apresenta”, conta Vieira.

Ele lembra que a decisão de atuar na saúde indígena, surgiu quando o governo ofereceu a especialização em saúde indígena e resolveu aprimorar os conhecimentos em promoção de saúde indígena e se especializou pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O médico destaca que a saúde municipal de Aquidauana funciona como uma grande parceira da saúde indígena, já que oferece suporte em todas as demandas e lembra que a saúde indígena faz parte do contexto municipal e, portanto precisa do suporte municipal.

“Em especial na realização de exames laboratoriais e complementares, auxílio e aporte com medicamentos, atendimento na média e alta complexidade, estando a saúde municipal de Aquidauana atualmente bem gerida, mas sempre precisando de aperfeiçoamento”, reforça.

E complementa, “a saúde indígena sem suporte municipal ela padece, mesmo sabendo que os indígenas são cidadãos Aquidauanenses e fazem parte do contexto municipal”.

Paola Barbeiro, de 41 anos, atuante em Aquidauana desde 2014, é cardiologista e formada em medicina desde 2008, com residência de clínica média durante 2 anos na Santa Casa de Campo Grande, compartilha agradecimentos aos pacientes que confiam em seu profissionalismo.

Em seus quase 10 anos de atuação em Aquidauana, ela é também uma médica que marcou a história de pessoas da cidade.

“Eu tenho bastante orgulho da minha profissão e agradeço aos pacientes que confiam no meu trabalho. Têm estado comigo desde então. Agradecer pelo carinho, pelo reconhecimento nesse dia 18 de outubro, que comemora-se o dia do médico”, agradece a médica..

Em Aquidauana, ela trabalha em diferentes segmentos, com total dedicação e orgulho na profissão escolhida. Além disso, como médica cardiologista, ela atua também em sua clínica particular, também trabalha no centro de especialidades médicas. A médica também atua no Hospital Funrural de Aquidauana.

Orçamento recorde para a saúde de MS 2024

Por meio da votação do Projeto de Lei nº 290/2023, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Orçamento de MS para 2024 é estimado em R$ 25,488 bilhões, que representa um acréscimo de mais de 15% em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano passado. O projeto de lei, se aprovado, apresenta um recorde de verbas destinadas a área da saúde no Estado.

Com isso, o projeto de lei tramita entre os deputados estaduais, que devem sugerir emendas e subemendas à proposição até o fim do ano.

Até agora, conforme a ALEMS, o setor da saúde terá destinação recorda à saúde em 2024, já que visa destinar cerca de R$ 2,308 bilhões para o fomento desse setor, em detrimento dos R$ 2,080 bilhões liberados em 2023. Na prática, o aumento é de quase 11%.

Meio milhão de médicos

Em alusão a data que comemora o dia do médico, a Associação Médica Brasileira (AMB), divulgou uma homenagem aos profissionais que dedicam a vida à saúde da população. Segundo o presidente da associação, César Eduardo Fernandes, o Brasil conta com 562 mil médicos.

Cada médico brasileiro, segundo ele, realiza cerca de 1,260 consultas por ano, são 600 milhões de atendimentos anuais em todo o Brasil. Sendo que 80% deles, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"Hoje, no dia do médico, eu estou aqui para parabenizar a cada um desses profissionais, meus colegas, que atuam com total dedicação para cuidar da saúde de toda a população de nosso país. A AMB atua incansavelmente para valorizar o trabalho importante de cada um de vocês", afirma.