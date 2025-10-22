Dia do Servidor: ponto facultativo em Miranda será na segunda

Entrada de Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Miranda adiou a comemoração do Dia do Servidor Público para a próxima segunda-feira, 27 de outubro.

De acordo com o Decreto nº 4.249/2025, a data será ponto facultativo, e não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

Na terça-feira (28), o atendimento ao público volta ao normal em todos os setores da administração direta e indireta do município.

