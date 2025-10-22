Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 21:04

Cidades

Dia do Servidor: ponto facultativo em Miranda será na segunda

Expediente nas repartições municipais será normal na terça-feira

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 16:36

Entrada de Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Miranda adiou a comemoração do Dia do Servidor Público para a próxima segunda-feira, 27 de outubro.

De acordo com o Decreto nº 4.249/2025, a data será ponto facultativo, e não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

Na terça-feira (28), o atendimento ao público volta ao normal em todos os setores da administração direta e indireta do município.

