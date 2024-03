Dia Mundial da Água é comemorado nesta sexta-feira

Divulgação

Celebrado nesta sexta-feira (22), o Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992, durante a Eco-92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Desde então, anualmente, esse dia é marcado por reflexões sobre a importância desse recurso vital para a vida no planeta.

Enquanto a ANA (Agência Nacional das Águas) nacionalmente destacou a emergência climática, no âmbito universal o tema definido em 2024 pela ONU para o Dia Mundial da Água foi 'Água para a Paz', que reconhece a universalização da água como um fator indispensável à segurança da população e à manutenção da paz mundial.

A ONU alerta que a escassez de água atua como um gatilho para conflitos sociais, afetando populações vulneráveis, desencadeando problemas de saneamento básico, comprometendo a produção/abastecimento de alimentos e propagando doenças.

Em Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem desempenhado um papel crucial na garantia da qualidade da água para consumo humano. Por meio do programa de Vigiagua (Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), a secretaria desenvolve ações para assegurar a qualidade dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água, identificando e intervindo nas situações de riscos da população.

Gabriela Conzolino, gerente de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, enfatiza que o trabalho desenvolvido possibilita uma avaliação sobre os riscos que a água pode representar para a saúde. As ações do programa abrangem os 79 municípios do estado, permitindo avaliar os riscos à saúde representados pela água consumida e intervir com ações alternativas que mantenham e recuperem as condições de segurança da água.

Neste Dia Mundial da Água, a Secretaria de Saúde reafirma o compromisso com a garantia da qualidade da água para todos os cidadãos do estado, reconhecendo a importância desse recurso para a saúde e o bem-estar da população.

A conscientização e o cuidado com a preservação e o uso responsável da água são fundamentais para assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações.