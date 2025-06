Dia Mundial do Doador de Sangue reforça importância da solidariedade para salvar vidas

Bruno Rezende

Nem todo herói usa capa — alguns estendem o braço e doam sangue. Amanhã (14), é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, data que presta homenagem a quem faz da solidariedade um gesto de amor e esperança.

Idealizada pelo Instituto Pró-Hemo e coordenada pelos Hemocentros Unidos, a campanha envolve 18 hemorredes públicas estaduais, incluindo a Rede Hemosul, de Mato Grosso do Sul, que participa ativamente da mobilização. A ação convida novos doadores a se engajarem e valoriza aqueles que já fazem parte dessa corrente do bem.

A doação de sangue é essencial para o atendimento de emergências, cirurgias e tratamentos de diversas doenças. No entanto, os estoques costumam cair durante o inverno, por conta das baixas temperaturas, do aumento de doenças respiratórias e do período de férias escolares. “Doar sangue é um ato de empatia. Neste mês, convidamos todos a entrarem em cena nessa história de solidariedade. O Hemosul está de portas abertas para quem quiser ajudar”, afirma Marina Sawada Torres, coordenadora da Rede Hemosul.

Para acolher os doadores neste mês simbólico, as unidades do Hemosul estarão decoradas e distribuirão lembranças como forma de agradecimento.

A iniciativa íntegra também o Junho Vermelho, campanha nacional criada em 2011 para incentivar a doação voluntária e regular de sangue, e que tem no dia 14 de junho sua principal referência — data escolhida em homenagem ao nascimento do imunologista Karl Landsteiner, descobridor dos tipos sanguíneos e do fator Rh.

Horários especiais de atendimento da Rede Hemosul:

14 de junho – Dia Mundial do Doador de Sangue

Hemosul Coordenador (Campo Grande): 7h às 17h

Hemosul Dourados: 7h às 15h

Hemosul Três Lagoas: 7h às 12h