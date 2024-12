Dia será de calor e máxima prevista para Aquidauana é 34°C

O Pantaneiro

A previsão do tempo para os próximos dias no Mato Grosso do Sul indica um cenário típico de verão, com sol durante o dia, aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. Em algumas áreas, as chuvas poderão ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente entre os dias 31 de dezembro e

Conforme os meteorologistas, o acumulado de chuvas pode ultrapassar os 40 mm em 24 horas, principalmente devido à influência de uma área de baixa pressão atmosférica situada entre o Paraguai e a Argentina, aliada ao transporte de calor e umidade.

O aquecimento diurno e a disposição de cavados em níveis médios da atmosfera também favorecem a formação de instabilidades no estado

As temperaturas seguirão elevadas, com mínimas variando entre 21°C e 26°C e máximas entre 29°C e 37°C, dependendo da região.

No sul, leste e sudeste do estado, as mínimas serão de 21°C a 24°C, com máximas de 29°C a 34°C.

Na região pantaneira e no sudoeste, espera-se entre 22°C e 26°C de mínima e 29°C a 37°C de máxima. Já no bolsão e no norte, as temperaturas ficarão entre 21°C e 24°C de mínima e 30°C a 33°C de máxima.

Em Campo Grande, a capital, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas alcançam de 29°C a 32°C.

Veja temperaturas no mapa abaixo