Diagnóstico da diversidade nas PGEs será divulgado durante evento da consciência negra

O diagnóstico sobre pluralidade, inclusão, respeito e acolhimento no ambiente de trabalho nas PGEs brasileiras será divulgado na próxima quarta-feira (29), durante o evento “Diversidade e consciência negra: o panorama das procuradorias dos estados e do Distrito Federal”, que acontece a partir das 14h no auditório o Centro de Estudos da PGE/SP.

O levantamento foi promovido pelo Fórum Permanente de Equidade e Diversidade, vinculado ao Conpeg (Colégio Nacional de Procuradores-Gerais do Brasil).

Após aplicação de formulários de maneira concomitante em todas as unidades participantes, foi elaborado um relatório. O objetivo é que esses dados sejam cruzados e permitam que as PGEs elaborem estratégias para promoção da igualdade de direitos e oportunidades, dentro de um ambiente plural e humanizado, que leve em conta questões como raça, gênero, orientação sexual e a inclusão de pessoas com deficiência.

De acordo com a procuradora Mariana Andrade Vieira, que representa Mato Grosso do Sul no fórum, as informações foram colhidas de maneira anônima com envolvimento de toda a força de trabalho da PGE, incluindo os terceirizados, integrantes do Instituto Mirim e estagiários.

“Receberemos os dados do nosso estado já compilados. Com as informações em mãos, poderemos pensar, no âmbito interno, sobre medidas e estratégias para promover a diversidade e combater possíveis desigualdades em nossa instituição, em busca de um ambiente de trabalho mais respeitoso, inclusivo e acolhedor”, detalhou.

O Fórum Permanente de Equidade e Diversidade foi instituído no fim de 2022, e as reuniões quinzenais na modalidade on-line começaram a acontecer em março deste ano. Ao todo, 22 PGEs e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal integram os debates.

O evento

O evento sobre diversidade e consciência negra, que ocorre na PGE/SP, contará com palestras, debates e divulgação de informações sobre a temática.

O encontro, que acontece nas modalidades presencial e virtual, também discutirá caminhos para ampliar a participação negra nas procuradorias. A programação completa pode ser acessada aqui.

Os interessados em participar do evento na modalidade online podem entrar por este link.