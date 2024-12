Diagnóstico publicado em revista traça vulnerabilidade social em MS

Monique Alves, Sead

Diagnóstico que traçou uma análise detalhada da população sul-mato-grossense, identificando as áreas de vulnerabilidade e as necessidades específicas de cada região, é um instrumento estratégico utilizado pelo Governo do Estado para a promoção da inclusão social, redução das desigualdades e melhoria da qualidade de vida. O assunto está em um artigo publicado na revista do Fonseas (Fórum de Secretários de Estado da Assistência Social).

Assinado pela secretária de Estado da Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead-MS), Patrícia Cozzolino, pela Superintendente da Política de Assistência Social (SUPAS), Kamilla Terezinha Florêncio Nunes, e pela coordenadora de Apoio à Gestão do Sistema Único da Assistência Social, Cristina Barros de Miranda, o texto mostra os resultados e a importância desse raio-x para promover a inclusão social.

Foram utilizados dados coletados em campo, abrangendo os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com informações do CadÚnico e do programa Mais Social. A partir desse exame, foi possível construir o IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).

Esse instrumento se tornou fundamental para tomada de decisões e melhor direcionamento das políticas públicas. O IVS é composto por três dimensões principais: infraestrutura urbana, capital humano e - por último - renda e trabalho.

“A pesquisa de vulnerabilidade social no estado de Mato Grosso do Sul revela uma série de desafios que precisam ser enfrentados pela política de assistência social. A análise dos dados permite identificar áreas prioritárias e desenvolver um planejamento articulado em intersetorialidade com outras políticas públicas para atender às necessidades da população vulnerável. A implementação dessas políticas pode contribuir significativamente para a redução da vulnerabilidade social, promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida no estado”, diz trecho do artigo.

Em outro texto, publicado no final de novembro no jornal O Globo, o governador Eduardo Riedel lembra que Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais cresce no País e, ao mesmo tempo, é o “mais próximo da desafiadora e até então distante fronteira da erradicação da pobreza extrema”.

Entre os principais programas sociais do Governo do Estado, por meio da Sead, estão o Mais Social, Cuidar de Quem Cuida, MS Supera e o Energia Social: Conta de Luz Zero. Dois deles - o Conta de Luz Zero e o Mais Social - estão recadastrando os beneficiários para garantir que o benefício chegue a quem mais precisa.

No caso do Mais Social, uma parceria com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) leva qualificação, criando empreendedores e oportunidades de emprego e renda. Ao mesmo tempo em que garantem segurança alimentar, esses programas também promovem a mobilidade social para uma melhora efetiva da vida das pessoas.