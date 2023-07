Diretor penitenciário de Ivinhema é afastado por desvio de salário de detentos

Sede do MPMS em Campo Grande / Divulgação

O diretor penitenciário do Presídio de Ivinhema foi afastado pelo Poder Judiciário por desvio de salário de detentos da unidade. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira, 11, que as investigações mostraram crime de peculato e falsidade ideológica.

Conforme a denúncia, o servidor não estaria repassando aos presos a remuneração recebidas de atividades laborais exercidas no estabelecimento penal. Conforme os autos, o acusado recebia em sua conta pessoal o dinheiro de empresas conveniadas ao estabelecimento penal para a contratação de mão de obra prisional e não repassava aos detentos.

“Há indicativos de que o agente teria praticado crime de falsidade ideológica, na medida em que teria inserido, em documento público, declaração falsa com o fim de prejudicar direito e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, ao pedir transferência de um detento, bem como quando solicitou a um preso que assinasse ‘recebido’ dando quitação de verba mesmo sem ter sido pago de forma integral”, pontua o processo.

Na decisão, a justiça determinou também a quebra de sigilo bancário e fiscal do investigado, além de proibi-lo de ter acesso ao estabelecimento penal de Ivinhema.