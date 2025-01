Distrito Águas do Miranda celebra Festa de Reis neste final de semana

Festa tradiconal em Bonito

A 38ª edição da tradicional Festa de Reis do Distrito Águas do Miranda será realizada neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de janeiro. Organizado pela comunidade católica local e pela Associação Negra Quilombola Ribeirinha, o evento conta com a participação dos moradores do distrito e da área rural, além do apoio da Prefeitura de Bonito.

Desde 2012, a Festa de Reis faz parte do calendário cultural de Bonito, atraindo visitantes e celebrando as tradições religiosas e culturais da região. A programação da festa inclui apresentações musicais, uma variada oferta gastronômica, torneios de futebol e celebrações religiosas, com destaque para a procissão e a missa em homenagem aos Reis Magos.