Divulgado local de prova para seleção de estagiários em Três Lagoas

exercício de estágio terá a duração de um ano, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira / Divulgação

Será na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a prova do processo seletivo para estagiários da comarca de Três Lagoas.

Os inscritos farão a prova das 8 às 11 horas, na UFMS - campus de Três Lagoas, que fica no Setor 41, Unidade I, bloco 01, Sala 01008, situado na Av. Capitão Olinto Manicni, nº 1662, no Jardim Primaveril, em Três Lagoas.



A prova do processo seletivo será objetiva, composta de 20 questões de conhecimento específico e 10 questões de Língua Portuguesa. As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da Administração, observada a listagem de classificação geral dos estudantes selecionados.

O candidato deve apresentar-se no local das provas com 30 minutos de antecedência ao horário determinado para o início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante da inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.



O exercício de estágio terá a duração de um ano, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.