Divulgados resultados definitivos das entrevistas de cotistas para os cargos de soldado e bombeiros

Divulgação

Divulgados os resultados definitivos das Entrevistas de Verificação dos candidatos que se autodeclararam negros e índios, no ato da inscrição, nos Concursos de Provas e Títulos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul para provimento nos cargos de soldado e oficial.

Nas publicações, os candidatos podem conferir os resultados interpostos e acessar os respectivos pareceres individuais, relativos aos recursos no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), no endereço eletrônico www.idecan.org.br, acessando a respectiva “área do candidato”.

Nos anexos II dos editais constam os resultados definitivos relativos às entrevistas dos candidatos que se autodeclararam negros. Candidatos ausentes e com parecer “não favorável” permanecem no certame na condição de ampla concorrência, conforme classificação geral obtida. Nos anexos III estão os resultados dos autodeclarados índios no ato da inscrição no Concurso Público.

Os editais e anexos estão disponíveis na edição n. 11.067 do Diário Oficial do Estado, entre as páginas 50 a 66.