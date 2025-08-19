Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:00

'Meu Pai Tem Nome'

DNA garante cidadania e esperança em mutirões e campanhas em MS

Nos últimos dias, duas ações de grande impacto reforçaram o papel da ciência forense na vida da população

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 07:09

Arquivo, Sejusp

O exame de DNA tem se mostrado cada vez mais um instrumento de cidadania em Mato Grosso do Sul, atuando tanto no reconhecimento de paternidade quanto na busca por pessoas desaparecidas. Nos últimos dias, duas ações de grande impacto reforçaram o papel da ciência forense na vida da população.

No mutirão 'Meu Pai Tem Nome', realizado em 16 de agosto em Campo Grande, mais de 400 pessoas foram atendidas em busca do direito à identidade. A Polícia Científica realizou 119 coletas de DNA durante a ação, organizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em parceria com o Condege (Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais).

As análises serão processadas pelo Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), garantindo rigor técnico nos resultados. Além da Capital, o mutirão também ocorreu em outras cidades do Estado, com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS).

Casos como o dos irmãos Norma, Antonio e Marilza Ximenes, que buscam provar a ligação familiar para resolver pendências de herança, e o da jovem Alícia Silva, de 18 anos, que quer garantir o reconhecimento da filha de quatro meses, ilustram o alcance social da iniciativa.

"Com esse trabalho conjunto com a Defensoria Pública, conseguimos oferecer muito mais do que um exame: garantimos às pessoas e famílias o direito de ter sua identidade reconhecida", afirmou a diretora do IALF, perita criminal Josemirtes Prado da Silva.

DNA na busca por desaparecidos

Pouco antes do mutirão, entre 5 e 15 de agosto, Mato Grosso do Sul participou da 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).No Estado, 12 familiares procuraram os postos de coleta, sendo nove em Campo Grande, dois em Amambai e um em Três Lagoas. As amostras de sangue e saliva foram inseridas nos bancos estadual e nacional de perfis genéticos, permitindo o cruzamento de informações para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e coordenador da campanha em MS, quatro novos registros de desaparecimento foram feitos no período. Outros três casos foram solucionados ainda durante a ação, com a localização das pessoas e contato com seus familiares.

A diretora do IALF reforça que o serviço não se restringe ao período da campanha. "A coleta acontece de forma contínua, durante todo o ano. A mobilização nacional tem o papel de divulgar esse trabalho e alertar a população sobre a importância de procurar os postos disponíveis".

Serviço permanente

Hoje, Mato Grosso do Sul conta com 15 postos de coleta permanentes em cidades como Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Amambai e Naviraí.

Com ações que unem ciência forense e compromisso social, a Polícia Científica e seus parceiros institucionais seguem garantindo justiça, dignidade e identidade para centenas de famílias sul-mato-grossenses. Clique aqui e confira endereços, contatos e horários de funcionamento das unidades.

