DNIT interdita trecho da BR-419 entre Aquidauana e Rio Negro 2ª feira 

DNIT anuncia interdição de trecho da BR-419 entre os municípios de Aquidauana a Rio Negro / (Foto Arquivo O Pantaneiro)

Está no site oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Governo Federal, o DNIT, o anúncio da interdição do trecho da BR-419, entre os municípios de Aquidauana e Rio Negro, localizado na região norte de Mato Grosso do Sul.

A interdição começa nesta segunda-feira (21) e termina no dia 31 de julho. A ponte sobre o Rio Negrinho fica na altura do quilômetro 69,40, da BR-419, no município de Rio Negro.

Para quem viaja por esta rodovia federal, saindo de Aquidauana, encontra neste trecho fazendas Pirainha, Taboco, Retiro Central, Pontal, Olho D’Água, Santana, São Lourenço, Proteção, Boa Esperança, Campo Formoso, Baía de Santa Clara, Bom Sucesso e Santa Helena, Rincâo do Potreiro, Nova Esperança, Fazenda Cachoeira, Fazenda São José do Rio Negrinho e Juscelândia, até chegar à BR-163.

A Ponte sobre o Rio Negrinho fica entre as fazendas Nova Esperança e São José do rio Negrinho. O Rio é um afluente do Rio Negro, pela margem direita. Nasce na Serra de Maracaju, no município de Rio Verde de Mato Grosso (MS), fazendo divisa entre este município e o de Rio Negro.

A justificativa do DNIT é de que a ponte terá reparos em sua estrutura e o trabalho faz parte de um conjunto de outyras obras em andamento e previstas para a BR-419. O objetivo é encurtar o acesso entre o norte e o oeste de Mato Grosso do Sul, evitando a utilização das BRs 163 e 262.

Além disso, fortalecer à Rota Bioceânica, que encurta, também, o escoamento de produtos de exportação até o Chile. Outro objetivo do Governo do Estado, para utilização da BR-419, é o fomento ao turismo para o Pantanal Sul-mato-grossense, já que a rodovia passa por áreas de entrada para a região pantaneira.