Dois Irmãos do Buriti vai ganhar novas pontes de concreto e asfalto

Reunião nesta segunda-feira / Governo do Estado

Para melhorar a infraestrutura urbana, mobilidade e acessos, o município de Dois Irmãos do Buriti vai ganhar uma série de obras do Governo do Estado. Entre elas está a pavimentação de vias urbanas, a implantação de três pontes de concreto, além da construção de uma praça no distrito de Palmeiras.

As novas obras foram definidas nesta segunda-feira (7), durante reunião do programa MS Ativo. “É uma alegria receber as lideranças de Dois Irmãos aqui para retomarmos as reuniões do MS Ativo. Este programa é fruto de uma gestão municipalista e chegou a hora de ouvir as novas demandas da cidade”, descreveu o governador Eduardo Riedel.