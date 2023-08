Dois ônibus foram apreendidos por não possuiírem autorização para viagens interestaduais / Rhobson Tavares Lima

Segundo as informações da PRF, os dois ônibus transportavam 110 passageiros vindos de São Paulo, com destino da Bolívia. Os veículos foram apreendidos por trafegarem sem autorização da ANTT.

A PRF informa que os passageiros serão encaminhados para a Polícia Federal de Campo Grande e, de lá, a empresa responsável pelo transporte dos passageiros terá que subsidiar o retorno para a cidade de Corumbá.

“A empresa que está realizando o transporte de forma irregular é obrigada por lei a arcar com as despesas que envolvem o retorno dos seus passageiros até o destino original”, explica o agente da Luís Filipi Treib.

Ainda conforme a polícia, a empresa responsável pelos ônibus não possui autorização para realizar o transporte em rodovias interestaduais.

Helberth Teixeira dos Santos, chefe de escritório regional de fiscalização a ANTT de Campo Grande, informa que as ações da Agência vem atuando em fiscalizações mais intensas nas rodovias após o aumento dos registros de transporte clandestino.

“A nossa atuação aqui no Mato Grosso do Sul se dá diante do crescente número de transporte clandestino que a gente tem observado por aqui, principalmente na ligação da BR-262, saindo de Corumbá com destino a São Paulo”, explica Helberth

Ainda conforme a ANTT, a quantidade de abordagens de veículos vem aumentando e a PRF tem prestado um apoio relevante nas fiscalizações das rodovias. Helberth informa que o enfoque das ações são os veículos que executam o transporte clandestino de passageiros.

“Às vezes as empresas mascaram os serviços irregulares com autorização de fretamento, mas fazem serviços clandestino. Além disso, muitos destes veículos apresentam sérios problemas que podem colocar em risco a vida de pessoas”, pontua Helberth.

Visando diminuir essas irregularidades, é que a ANTT e a PRF vem fiscalizando esse fluxo de veículos, que são passíveis de acidente por conta da carência estrutural que eles apresentam.

“Às vezes (os veículos) estão com certificados de vistoria de segurança veicular vencidos. Então, isso coloca em risco a vida de muitos passageiros. A maioria desse pessoal que é transportado nessa rota são de bolivianos, mas tem sido crescente também outras nacionalidades aí sendo transportadas por eles”, finaliza.

Fiscalização

Por fim, os agentes informam que as ações já estavam acontecendo de forma rotineira, mas foram enfatizadas após o acidente da madrugada do último domingo (20), onde sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas.

O fato aconteceu em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, onde um ônibus transportava torcedores do Corinthians, após o jogo, o ônibus perdeu o freio e capotou.

Investigações apontaram diversas irregularidades no ônibus, que não tinha autorização para transportar passageiros.

