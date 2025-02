Domingão tem calor e possibilidade de chuva em MS

João Eric/O Pantaneiro

A previsão do tempo para os próximos dias em Mato Grosso do Sul indica a presença de sol e poucas nuvens, com temperaturas elevadas em todo o Estado.

As condições meteorológicas serão favorecidas pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, resultando em uma intensa “bolha” de calor que afetará principalmente as regiões oeste, sudoeste, sudeste e região sul.

As temperaturas podem ultrapassar a média histórica, com máximas previstas entre 35°C e 39°C, e baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

Esse calor intenso será especialmente perceptível nas regiões pantaneira e sul do estado, incluindo cidades como Porto Murtinho, onde os termômetros devem registrar temperaturas bem acima da média.

Embora o tempo se mantenha seco e quente, o aquecimento diurno pode provocar pancadas de chuvas isoladas, típicas do verão. Em algumas cidades ou bairros, a chuva será intensa, enquanto nas áreas vizinhas poderá ocorrer apenas o aumento da nebulosidade. Também há a possibilidade de chuvas mais fortes e tempestades, com raios e rajadas de vento.