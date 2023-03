Domingo amanhece nublado em Aquidauana com previsão de chuva

Céu parcialmente nublado / Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro

O domingo (19) amanheceu nublado em Aquidauana, ao longo do dia a previsão é de chuva, fraca a localmente forte, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Essas chuvas serão de intensidade fraca a moderada em grande parte do Estado e, em algumas regiões como o Pantanal e o Sudoeste, podem ser mais fortes.

A mínima será de 22° e máxima de 28°C na cidade. Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de até 26°C. Em Ponta Porã, mínima de 20°C e máxima de 27°C. No leste e no Bolsão, a temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C.

Na parte Norte do Estado, Coxim e Camapuã terão mínima de 21°C e a máxima atinge 28°C. Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 23°C e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, também no Pantanal, a temperatura mínima deve ser de 22°C e a máxima de 30°C.