Domingo de Ramos: Papa pede pelos abandonados e invisíveis 

Também eu preciso que Jesus me acaricie, que se aproxime de mim, e para isso vou procurá-lo nos abandonados, nos solitários”, afirmou o Papa disse isso em sua homilia na Missa de Ramos.

“Hoje há tantos 'Cristos abandonados'”, disse o Papa, sublinhando que «Jesus Abandonado pede-nos que tenhamos olhos e coração para os abandonados». “Há povos inteiros que são explorados e abandonados à própria sorte; há pobres que vivem nas encruzilhadas de nossas ruas e cujos olhos não temos coragem de olhar; migrantes que não são mais rostos, mas números; rejeitados prisioneiros, pessoas classificadas como problemas Mas também há muitos cristos abandonados invisíveis, escondidos, que são descartados com luvas brancas: crianças nascituras, idosos deixados sozinhos, que podem ser seu pai, sua mãe, avô e avó abandonados em cuidados geriátricos, pessoas doentes não visitados, deficientes ignorados, jovens que sentem um grande vazio dentro de si sem que ninguém realmente ouça seu grito de dor e não encontram uma”.

“Penso, há algumas semanas, naquele chamado homem da rua, um alemão, que morreu sozinho sob a colunata, abandonado. Ele é Jesus para cada um de nós. Muitos precisam da nossa proximidade, muitos abandonados”. Assim o disse o Papa na homilia da Missa na Basílica de São Pedro, sublinhando que “os rejeitados e excluídos são ícones vivos de Cristo, recordam-nos o seu amor louco, o seu abandono que nos salva de toda a solidão e desolação”.

Sessenta mil pessoas na área de São Pedro

Após a homilia do Papa, a missa na Praça de São Pedro continua com o concelebrante Cardeal Leonardo Sandri, conforme previsto. De fato, já há algum tempo, na segunda parte da missa, a chamada liturgia eucarística, que se realiza em pé e inclui também um momento de joelhos, o Papa é assistido por um concelebrante por causa de uma dor no joelho.

O Papa abriu a celebração do Domingo de Ramos com voz fraca e um pouco ofegante. Francisco chegou à Praça de São Pedro no papamóvel. No final da missa, o Papa fez um longo percurso pela Praça de São Pedro no papamóvel para saudar os fiéis. Ele também deu o sinal de positivo para um grupo de fiéis com a bandeira ucraniana. Francisco, ainda no papamóvel, também deixou a Praça de São Pedro para saudar os fiéis na via della Conciliazione.