Domingo de tempo instável em Aquidauana

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Neste domingo, 13 de abril, Aquidauana amanheceu sob tempo instável, com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C, características típicas do outono na região. Ontem, a cidade registrou chuvas moderadas, reforçando o padrão climático da estação, que combina umidade elevada e temperaturas amenas.

A previsão para os próximos dias indica continuidade desse cenário, com variações térmicas entre 20°C e 27°C e possibilidade de chuvas rápidas. A umidade relativa do ar permanece elevada, contribuindo para a sensação de abafamento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas na região, válido até as 9h deste domingo.

O aviso prevê precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).