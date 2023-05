Domingo será de sol e máxima deve chegar a 29°C em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul é de sol e temperaturas entre 15°C e 35°C, neste domingo, 21, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A manhã em Aqidauana começou com a temperatura mais amena e deve melhorar no decorrer do dia, atingindo até 29°C.

Segundo a meteorologista do Inmet, Dayse Morais, pode ocorrer chuva fraca no Sul do Estado. “Temos uma instabilidade pela manhã no sul, vai passar esse sistema que está atuando, que é uma frente fria”, explicou.

Anastácio, Miranda, Porto Murtinho, Nioaque e Bonito terão máxima de 33°C. Ponta Porã, Brasilândia, Nova Andradina e Dourados, 31°C; Três Lagoas e São Gabriel do Oeste, 32°C; Rio Verde de Mato Grosso, 34°C; Corumbá e Coxim, 35°C.

Em todo Mato Grosso do Sul, pela manhã, a sensação deve ser frio com elevação gradativa da temperatura.