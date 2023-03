Domingo tem previsão de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

A previsão do tempo para este domingo,26, indica tempo com sol e pancadas de chuvas isoladas. No decorrer do dia espera-se aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas fortes em algumas regiões, como Norte e Pantanal. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que em Campo Grande, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 32°C. Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas, a previsão é de sol com nuvens durante o dia. A mínima será de 25°C e a máxima de 32°C.

Na Região Pantaneira, a mínima prevista em Corumbá é de 23°C e a máxima é de 33°C. Aquidauana atinge 23ºC de mínima e 33°C de máxima. Porto Murtinho terá mínima de 24°C e máxima de 30°C. Na região Norte, os termômetros devem marcar de 22°C a 34°C.