Domingo terá umidade baixa e aumento da temperatura

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão para este fim de semana em Mato Grosso do Sul é da volta do tempo estável e aumento da temperatura, podendo chegar a 37°C no Estado, além de baixos valores da umidade relativa do ar.

Para hoje, 24, a previsão é de tempo firme com sol, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas voltarão a subir, seguindo assim até a próxima quarta-feira (27). A umidade relativa do ar fica entre 15% e 45%. No entanto, não se descartam tempestades pontuais, principalmente nas regiões norte, noroeste e nordeste do Estado.

A mínima em Aquidauana será de 23°C e máxima de 36°C . Em Corumbá, a mínima prevista é de 26°C e máxima de 33°C.