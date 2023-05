3º encontro de carros antigos encantou douradenses

Rhobson Lima

A terceira edição do encontro de veículos antigos de Dourados aconteceu neste final de semana, e foi mais um sucesso. Dezenas de carros, utilitários e motocicletas foram expostos para apreciação do público, que lotou o evento nos dois dias, sábado, 6 e domingo, 7, de maio, no Centro de Convenções do município, que fica na Avenida Pedro Ortiz, na região do Parque Alvorada, em Dourados.

A exposição, que movimenta a economia e o turismo local, tem apoio do governo do Estado e faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei n.º 3.945. Além das estrelas principais, os carros antigos, a festa promoveu uma grande confraternização entre o público composto por muitas famílias e amantes de carros antigos.

Aquidauana também terá o 7º Encontro de Relíquias

O próximo evento com essa mesma proposta será o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que vai acontecer na avenida Pantaneta, no Bairro Alto da Cidade. O encontro, que já faz parte do calendário de ventos do município, promete ser mais um grande espetáculo com exposição de carros antigos, shows de música como Raimundos, por exemplo, e muito mais. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, tem entrada gratuita e vai acontecer nos dias 9,10 e 11 de junho de 2023, com total infraestrutura para conforto do público.

